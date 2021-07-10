Луческу отчислил из Динамо двух чемпионов мира: состав на второй сбор

Киевляне продолжают подготовку к новому сезону. На второй тренировочный сбор команда Мирчи Луческу отправилась в Швейцарию, игроки сборной Украины присоединятся к Динамо уже на месте

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо отправилось на второй тренировочный сбор в Швейцарию. По сравнению с составом на первый этап подготовки, Мирча Луческу внес несколько изменений в список игроков.

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Так, вне заявки на второй сбор оказались чемпионы мира U-20 Владислав Кучерук и Георгий Цитаишвили, а также Денис Игнатенко, Кристиан Биловар, Даниил Скорко, Викентий Волошин, Андрей Коробенко и Назар Волошин.

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Зато в состав делегации были включены новичок Илья Шкурин, Бенито, Руслан Нещерет, участники Евро-2020 Томаш Кендзера и Денис Попов, а другие игроки сборной Украины присоединятся к команде после небольшого отдыха.

На сборе запланировано проведение четырех контрольных матчей:

10 июля, 21:00 – Серветт – Динамо

14 июля, 20:00 – Сьон – Динамо

17 июля, 21:00 – Ницца – Динамо

20 июля, 16:00 – Атлетик – Динамо