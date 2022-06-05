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Германия --
Англия --
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Уэльс --
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Польша --
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Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
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Хорватия --
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Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
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Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
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Англия --
Венгрия --
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Ломаченко задвинули на задний план. Камбосос назвал сроки реванша с Хейни

Сергей Шаховец
5 июня, 17:34
Австралиец Джордж Камбосос надеется вернуть звание абсолютного чемпиона, организовав реванш с Девином Хейни

Ломаченко нужно подождать, пока разберутся Камбосос и Хейни / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 5 июня, в Мельбурне американец Девин Хейни отобрал все пояса у Джорджа Камбососа и стал новым абсолютным чемпионом в легком весе.

После поединка австралиец заявил, что будет добиться реванша с абсолютным чемпионом. По словам Камбососа, второй поединок должен состояться в ноябре нынешнего года.

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"К концу ноября мы сделаем это снова. У меня есть хороший удар. Никто другой не смог бы нанести Хэйни такой урон. Давайте сделаем это. Давайте дадим болельщикам еще один крутой бой.

Я был точен в своих атаках, нанес Девину несколько хороших ударов и смог навредить ему. Ему действительно пришлось продемонстрировать свою стойкость", – цитирует Камбососа fightnews.info.

Ранее планировалось, что в этом поединке вместо Хейни выступит украинец Василий Ломаченко. Но наш боксер отказался от боя из-за агрессии Российской Федерации против Украины.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

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Напомним, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум пообещал организовать поединок Василия Ломаченко с победителем пары Камбосос – Хейни. Но похоже этого поединка придется ждать долго.

Смотрите самые яркие моменты боя Камбосос – Хейни