Ломаченко VS Камбосос: промоутер украинца верит, что бой состоится

Ломаченко VS Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Месяц назад мечта Василия Ломаченко стала реальностью – Всемирная боксерская организация (WBO) обязала абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа провести защиту титула с украинским экс-чемпионом в трех дивизионах.

Камбосос уже изучает будущего оппонента / Фото: Коллаж: Сегодня

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Бой по неофициальной информации должен состояться в начале лета в Австралии, но начало войны России против Украины ставит под сомнение проведения дуэли между боксерам. Сейчас Василий Ломаченко вступил в ряды теоробороны сосредоточен на защите своего родного города.

Боб Арум и Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

Объяснил ситуацию вокруг поединка промоутер украинского боксера Боб Арум. В интервью boxingnews24.com глава Top Rank Boxing дал понять, что бой может быть перенесен.

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