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Ломаченко VS Камбосос: промоутер украинца верит, что бой состоится

Евгений Щербаков
15 марта, 12:23
Глава промоутерской компании Top Rank Boxing Боб Арум рассказал о договоренности со следующим соперником Василия Ломаченко

Ломаченко VS Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Месяц назад мечта Василия Ломаченко стала реальностью – Всемирная боксерская организация (WBO) обязала абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа провести защиту титула с украинским экс-чемпионом в трех дивизионах.

Камбосос уже изучает будущего оппонента / Фото: Коллаж: Сегодня

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Бой по неофициальной информации должен состояться в начале лета в Австралии, но начало войны России против Украины ставит под сомнение проведения дуэли между боксерам. Сейчас Василий Ломаченко вступил в ряды теоробороны сосредоточен на защите своего родного города.

Боб Арум и Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

Объяснил ситуацию вокруг поединка промоутер украинского боксера Боб Арум. В интервью boxingnews24.com глава Top Rank Boxing дал понять, что бой может быть перенесен.

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"Все было сделано. Мы обо всем договорились. Сегодня Лу направил нам письмо, в котором сказал, что готов продержаться некоторое время, а потом ему придется двигаться дальше. При этом он поблагодарил нас за добросовестные переговоры. Если все не решится к концу недели, Лу придется искать другие варианты для своего бойца. Итак, Камбосос встретится с другим соперником, но, надеюсь, он победит, а затем Джордж сможет провести бой с Ломаченко. Это произойдет позже в этом году. Конечно, если конфликт в его стране будет окончен."