Ломаченко возвращается! Украинец уничтожил японца за девять раундов

Украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Японец уже не мог защищаться и рефери вынужден был остановить бой, а еще ранее он побывал в нокдауне

Василий Ломаченко нокаутировал Масаеси Накатани / Фото: Getty Images

Сегодня в Лас-Вегасе украинец Василий Ломаченко провел поединок против японца Масаеси Накатани. Мы проводили онлайн боя Ломаченко – Накатани с подробным описанием всех раундов.

Уже в первом раунде Ломаченко получил серьезное рассечение, из-за чего его лицо залило кровью. К счастью, катмену удалось остановить кровотечение, и Вася смог продолжить поединок.

В пятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, но Накатани смог подняться на ноги и продолжит бой. В следующем раунде Вася снова был близок к нокдауну, но японец невероятным образом выдержал серию ударов.

Развязка боя наступила в девятом раунде. Обессиленный Накатани уже не мог отбиваться от атак Ломаченко и едва стоял на ногах, поэтому рефери принял решение остановить бой. Победа техническим нокаутом!