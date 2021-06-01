Ломаченко в Америке забросил тренировки и ударился в хобби

Василий Ломаченко / Фото: Instagram
Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко 26 июня июня выйдет на ринг против Масаеси Накатани. 33-летний украинец проводит тренировочный лагерь в США, но находит возможность и отвлечься. Как известно, Вася – заядлый рыбак; нашел он возможность заняться хобби и в Калифорнии.
На днях Ломаченко показал, как будет бить японца, и засветился в халате.
Минувшей ночью боксер выложил фото и видео на своей страничке в Instagram. "День рыбалки", – подписал парень кадры, не оставшись без улова.
В Украине же Василий не только рыбачит в компании с Александром Усиком, но порой участвует и в наполнении водоемов рыбой.
Напомним, у Ломаченко на профессиональном ринге 14 побед и две неудачи. На счету 31-летнего японца 19 успешных поединков (13 – нокаутом) и одно поражение – от Теофимо Лопеса. Масаеси в предыдущем поединке в декабре 2020 года нокаутировал Феликса Вердехо, завоевав титул интерконтинентального чемпиона WBO.
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Смотрите, как Василий расслаблялся в бассейне с Александром:
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