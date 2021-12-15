Ломаченко, учись! Назван лучший нокаут года (видео)

На месте Вальдеса мог быть Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

То, как Оскар Вальдес в феврале завалил Мигеля Берчельта в бою за чемпионский пояс WBC в первом легком весе, Всемирный боксерский совет признал лучшим нокаутом 2021 года.

В десятом раунде того поединка в Лас-Вегасе Берчельт бросился в атаку, однако нарвался на хук левой от Вальдеса и в бессознательном состоянии рухнул на канвас.

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Сразу после боя Берчельт был отправлен в больницу для обследования, к счастью, критических проблем выявлено не было.

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Напомним, на минувшем уикенде Василий Ломаченко тоже мог нокаутировать Ричарда Комми, но вместо того, чтобы добить его в седьмом раунде после нокдауна, попросил угол африканца выбросить полотенце.

В итоге зрители нокаут в исполнении Васи так и не увидели – Комми выстоял все 12 раундов.

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А милосердие Ломаченко бывший чемпион мира в двух категориях американец Тимоти Брэдли назвал слабостью, отметив: "Не думаю, что украинец сделал бы подобное в бою против Камбососа".

Ломаченко победил Комми / Фото: Getty Images