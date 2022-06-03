3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
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Ломаченко против абсолютного чемпиона. Арум надеется организовать мегафайт

Сергей Шаховец
3 июня, 10:25
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум пообещал организовать поединок Василия Ломаченко с победителем пары Камбосос – Хейни

Боб Арум и Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

5 июня в Сиднее состоится бой абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа и американца Девина Хейни. Ранее фаворитом на встречу с австралийцем был именно украинский боксер.

Однако Ломаченко решил приостановить карьеру из-за военной агрессии России. Экс-чемпион мира в трех дивизионах прибыл на Родину и вступил в тероборону Белгород-Днестровского.

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Тем не менее промоутер украинца Боб Арум не теряет надежды организовать суперпоединок Хай-тека с победителем битвы в Сиднее.

"Да, однозначно. Тем более, что Ломаченко для меня – золотой стандарт легкого веса. К сожалению, сейчас он в Украине, сражается за свою страну. Мы не смогли вывезти его оттуда, но надеюсь, что нам это удастся. Я бы хотел, чтобы Ломаченко подрался с одним из этих ребят – с Хейни или Камбососом.

Город, в котором он живет, находится в десяти километрах от Одессы. Его город не был особенно обстрелян, но Ломаченко находится там и вносит свой вклад в защиту страны от российской агрессии", – сказал Арум в интервью Boxing News 24/7.

Василий Ломаченко и Боб Арум (справа) / Фото: AFP

Президент Top Rank Тодд Дю Беф призвал Ломаченко определиться насчет своих дальнейших планов после боя между Камбососом и Хэйни.

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Василию Ломаченко придется выбирать между боксерской карьерой и службой в теробороне

Ранее отец Камбососа назвал возможную дату боя с Ломаченко. Джим Камбосос считает, что вполне реально организовать поединок до конца 2022 года.