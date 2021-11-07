Ломаченко поздравил боксера, который побил его рекорд

Ломаченко пожелал Захарееву стать олимпийским чемпионом

19-летний Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу в категории до 71 кг. Самым молодым среди украинских любителей, превзойдя достижение Василия Ломаченко.

Символично, что после поединка Ломаченко лично поздравил Захареева с победой, записав видеообращение.

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"Хочу поздравить Юрия Захареева с прекрасным выступлением на чемпионате мира по боксу среди взрослых, а также его тренера. Хочу пожелать крепкого здоровья, сил, терпения и завоевание высшей спортивной награды – олимпийского золота", – сказал Ломаченко.

Кстати, сам Василий впервые стал чемпионом мира в 21 год.

Помимо Захареева (2021) и Ломаченко (2009, 2011), чемпионами мира по боксу среди любителей становились еще четверо украинцев – Александр Усик (2011), Тарас Шелестюк (2011), Евгений Хитров (2011) и Александр Хижняк (2017).

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Смотрите, как побеждал Захареев: