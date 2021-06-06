Ломаченко показал впечатляющую вертуху перед боем с опасным японцем

Украинский боксер надеется подойти во всеоружии к поединку с Масаеси Накатани, который запланирован на 26 июня, и тренируется в США

Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Всего 20 дней остается до возвращения в ринг бывшего чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко. Совсем скоро он будет биться в Лас-Вегасе с Масаеси Накатани, потерпевшим всего одно поражение в профессионалах. В эти дни 33-летний украинец проводит тренировочный лагерь в Калифорнии, периодически давая о себе знать в соцсетях.

Накануне японец назвал удар, которым победит Ломаченко.

Минувшей ночью Василий на своей страничке в Instagram показал, как занимается с грушей, продемонстрировав отличную реакцию. При этом парень блеснул "вертухой" – ударами с разворота.

А пару дней назад Лома представил более абстрактный кадр, написав, что пребывает в Матрице и проходит перезагрузку.

Последний раз Вася бился в октябре прошлого года, проиграв пояса чемпиона мира Теофимо Лопесу. На профессиональном ринге наш соотечественник 14 раз побеждал и дважды уступал.

Тем временем Дюбуа стал временным чемпионом мира, нокаутировав румына Дину.

Смотрите, как Василий принимал участие в съемках к анонсу боя:

Василий Ломаченко в халате

Видео разносторонних тренировок знаменитого боксера: