Ломаченко не великий: тренер Комми рассказал, кто уложит Васю

Тренер Комми не считает Васю лучшим в легком весе / Фото: Коллаж: Сегодня

Первым боксером, который нокаутирует Василия Ломаченко на профи-ринге, станет Джервонта Дэвис по прозвищу Танк. Такое заявление сделал тренер Ричарда Комми Андре Розье после воскресного поражения своего подопечного от украинца на ринге "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

"Ломаченко фантастический спортсмен, но не топовый боец в весе 61 кг. На мой взгляд, таковым является Джервонта Дэвис. Он может уложить спать. Я считаю, что он лучший. Он побьет Ломаченко, если они подерутся", – приводит слова Андре Розье vringe.com. Василий Ломаченко vs Джервонта Дэвис / Фото: YouTube

Василий Ломаченко VS Ричард Комми / Фото: Getty Images

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"Да, Ломаченко исключительный. Но я не считаю его ровней Мейвезеру, Рою Джонсу, Мухаммеду Али по величию. Он будет включен в Зал славы, но великим я бы его не назвал", – добавил Розье.

Напомним, что после победы над Комми Ломаченко стал неофициальным претендентом на титулы Джорджа Камбососа – абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Но это не значит, что следующим соперником Васи будет австралиец.

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Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Как заявил сам Камбосос, он выберет себе соперника из пятерки Ломаченко, Хэйни, Дэвис, Гарсия, Лопес.