Ломаченко не великий: тренер Комми рассказал, кто уложит Васю

Тренер Комми не считает Васю лучшим в легком весе / Фото: Коллаж: Сегодня
Первым боксером, который нокаутирует Василия Ломаченко на профи-ринге, станет Джервонта Дэвис по прозвищу Танк. Такое заявление сделал тренер Ричарда Комми Андре Розье после воскресного поражения своего подопечного от украинца на ринге "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.
"Ломаченко фантастический спортсмен, но не топовый боец в весе 61 кг. На мой взгляд, таковым является Джервонта Дэвис. Он может уложить спать. Я считаю, что он лучший. Он побьет Ломаченко, если они подерутся", – приводит слова Андре Розье vringe.com.
Василий Ломаченко vs Джервонта Дэвис / Фото: YouTube
"Да, Ломаченко исключительный. Но я не считаю его ровней Мейвезеру, Рою Джонсу, Мухаммеду Али по величию. Он будет включен в Зал славы, но великим я бы его не назвал", – добавил Розье.
Напомним, что после победы над Комми Ломаченко стал неофициальным претендентом на титулы Джорджа Камбососа – абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Но это не значит, что следующим соперником Васи будет австралиец.
Как заявил сам Камбосос, он выберет себе соперника из пятерки Ломаченко, Хэйни, Дэвис, Гарсия, Лопес.