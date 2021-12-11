Ломаченко – Комми: где смотреть бой

Василий Ломаченко VS Ричард Комми / Фото: Top Rank Instagram

Бой Ломаченко – Комми пройдет на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден". Онлайн Ломаченко – Комми уже доступен на нашем сайте.

Где смотреть бой Ломаченко – Комми

Бой между Василием Ломаченко и Ричардом Комми в Украине покажут на сайте Megogo. Трансляция боксерского вечера стартует в 4 часа утра по Киеву, а начало главного поединка запланировано на 6 утра.

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Кроме этого, трансляция будет доступна для пользователей спутникового ТВ:

Матч! Боец (Россия)

Матч ТВ (Россия)

На профессиональном ринге Ломаченко одержал 15 побед (11 нокаутом) и потерпел два поражения. В предыдущем поединке украинец нокаутировал японца Масаеси Накатани.

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На счету Комми 30 побед в профи, 27 из них – досрочные. Также ганец трижды проиграл. В последнем поединке перед встречей с Васей Ричард победил нокаутом Джексона Мартинеса.

Василий Ломаченко – Ричард Комми. Бой 11 декабря 2021 / Фото: Getty Images

Андеркарт боя Ломаченко – Комми:

Василий Ломаченко (15- 2- 0) – Ричард Комми (30-3-0)

Джаред Андерсон (10-0-0) – Александр Тесленко (17-1-0)

Джон Бауза (15-0-0) – Майкл Уильямс-младший (19-0-0)

Джеймс Уилкинс (9-2-0) – Хуан Тапиа (10-3-0)

Ксандер Заяс (11-0-0) – Алессио Мастронунцио (9-1-0)

Джозеф Уорд (5-1-0) – Бриттон Норвуд (10-3-1)

Кишон Дэвис (3-0-0) – Хосе Сарагоса (8-3-1)

Пабло Вальдес (5-0-0) – Хулио Сезар Санчес (11-3-0)

Кельвин Дэвис (2-0-0) – Райан Шварцберг (1-3-1)

Нико Али Уолш (2-0-0) – Рейес Санчес (6-0-0)

Аналитики считают Ломаченко безоговорочным фаворитом боя. Коэффициент на победу украинца – 1.11, на ничью – 31.00, на победу Комми – 7.00. Досрочная победа Ломы оценивается коэффициентом 1.42.