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Ломаченко и Усик – не самое крутое: ТОП-10 боев 2022 года

Андрей Трофимов
5 января, 15:42
Британский ресурс talkSport опубликовал список самых ожидаемых боксерских поединков в 2022 году – в их число попали и бои украинцев, но первая строчка – все-таки не за ними

Василий Ломаченко, Александр Усик и Тайсон Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри занял второе место в рейтинге самых ожидаемых поединков 2022 года от talkSport.

Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

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Драка Василий Ломаченко vs Джордж Камбососос за титул короля легкого дивизиона – на четвертой позиции.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Вершина же списка досталась потенциальному поединку между лидерами и чемпионами полусреднего веса – непобежденными американцами Кроуфордом и Спенсом.

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ТОП-10 БОЕВ 2022 ГОДА

  • 1. Теренс Кроуфорд – Эррол Спенс
  • 2. Александр Усик – Тайсон Фьюри
  • 3. Сауль Альварес – Артур Бетербиев
  • 4. Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
  • 5. Кэти Тейлор – Аманда Серрано
  • 6. Дэвин Хэйни – Джервонта Дэвис
  • 7. Джош Тейлор – Теофимо Лопес
  • 8. Наойя Инуэ – Стивен Фултон
  • 9. Геннадий Головкин – Крис Юбенк-младший
  • 10. Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер

Теренс Кроуфорд

Отметим, что недавно Усик встретился с Фьюри на бое Ломаченко – Комми. Сразу бросилась в глаза разница в габаритах.