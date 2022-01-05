Ломаченко и Усик – не самое крутое: ТОП-10 боев 2022 года

Василий Ломаченко, Александр Усик и Тайсон Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри занял второе место в рейтинге самых ожидаемых поединков 2022 года от talkSport.

Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

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Драка Василий Ломаченко vs Джордж Камбососос за титул короля легкого дивизиона – на четвертой позиции.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Вершина же списка досталась потенциальному поединку между лидерами и чемпионами полусреднего веса – непобежденными американцами Кроуфордом и Спенсом.

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ТОП-10 БОЕВ 2022 ГОДА

1. Теренс Кроуфорд – Эррол Спенс

2. Александр Усик – Тайсон Фьюри

3. Сауль Альварес – Артур Бетербиев

4. Василий Ломаченко – Джордж Камбосос

5. Кэти Тейлор – Аманда Серрано

6. Дэвин Хэйни – Джервонта Дэвис

7. Джош Тейлор – Теофимо Лопес

8. Наойя Инуэ – Стивен Фултон

9. Геннадий Головкин – Крис Юбенк-младший

10. Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер

Теренс Кроуфорд

Отметим, что недавно Усик встретился с Фьюри на бое Ломаченко – Комми. Сразу бросилась в глаза разница в габаритах.