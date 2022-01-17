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Ломаченко больше не топ. Хейни унизил украинца в батле с Камбососом

Сергей Шаховец
17 января, 19:37
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос и Девин Хейни устроили словесную перепалку в соцсетях, не забыв упомянуть украинца Василия Ломаченко

Хэйни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Соперники никак не могут договориться, с кем Камбосос должен провести своей следующий бой. Но если австралиец уважительно отзывается о легендарном украинце, то Хейни не упустил возможность уколоть Ломаченко.

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"Я не похож на большинство здешних котяр. Я здесь ради настоящих схваток.

Как по мне, болельщикам стоило бы отдать должное мне, Теофимо Лопесу и Василию Ломаченко. В дивизионе есть 1 император, 4 короля (Джервонта Дэвис, Хэйни, Лопес и Райан Гарсия) и 1 матрица (Ломаченко).

Но из этого числа только мы трое деремся, а все остальные заняты перепалками в соцсетях. Просто констатирую факты. Так что тот еще вопрос, кто от кого собирается сбежать..." – написал Камбосос в своем Twitter.

Джордж Камбосос отобрал пояса у Теофимо Лопеса / Фото: Getty Images

На что Хэйни тут же ответил: "Все верно, бро. Только вот Лома вылетел (из топа)".

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Девин Хейни vs Хорхе Линарес / Фото: Twitter

Напомним, ранее Ломаченко унизил американский боксер Шакур Стивенсон. Чемпион WBO заявил, что украинский экс-чемпион мира ему не ровня.

Василий Ломаченко не интересен Шакуру Стивенсону / Фото: Коллаж: Сегодня

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Тем временем, пока идет словесная перепалка, глава Top Rank Боб Арум заявил, что промоутеры Ломаченко и Камбососа уже занимаются организацией мегафайта. По мнению Арума, лучшее место для проведения схватки – Сидней.