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Лобановский – не крутой! Громкое заявление вратаря, которого унизил Шевченко

Любомир Луканюк
16 декабря, 20:59
Российский вратарь Александр Филимонов рассказал, чем отличается футбол Лобановского от футбола Романцева

Филимонова в Киев позвал Лобановский

Известный голкипер Александр Филимонов сравнил легендарных тренеров Олега Романцева и Валерия Лобановского. Под их руководством он играл за московский Спартак и киевское Динамо.

"Поразил ли меня Лобановский как тренер? Меня поразил Романцев. Он перевернул мое футбольное мировоззрение.

В Динамо я не ощущал себя как в Спартаке. Помню матч квалификации Лиги чемпионов. По-моему, играли со Стяуа. Я ловлю мяч, пытаюсь ввести его в игру, замахиваюсь, а на меня даже никто из партнеров не смотрит и не открывается. Даже не пытаются. Просто ждут, пока я далеко выбью мяч. Я опустил руку и понял, что спартаковский футбол закончился.

Кто круче – Лобановский или Романцев? Для меня Романцев. Однозначно. У Егора Титова был прощальный матч, и как раз приехало киевское Динамо. Мы их просто раскатали.

Прагматизм, акцент на функциональное состояние, статистическая выкладка и сама методика подготовки, здесь все это никак себя не проявляет. Спартак никогда не акцентировал на этом внимание, а наоборот, на футболе. Игра с мячом, мысль. Все это очень бросилось в глаза, когда обыгрывали киевское Динамо не напрягаясь. Как показатель разницы подхода к футболу", – сказал Филимонов в видео на YouTube-канале "Ответь по-братски".

Филимонов стал изгоем в России, когда пропустил гол от Андрея Шевченко в квалификации Евро-2000.

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Руку помощи ему протянул Лобановский, пригласив в Динамо.

Вспоминая товарищеский матч между Спартаком и Динамо, Филимонов стыдливо умалчивает, что в Кубке Содружества Динамо Лобановского выиграло три из четырех финалов у Спартака Романцева.