20 ноября 14:00
Львов 2
Заря 1
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
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Ливерпуль против Арсенала: где и на каком канале смотреть битву АПЛ

Любомир Луканюк
20 ноября, 16:17
Список трансляций поединка 12-го тура чемпионата Англии по футболу, который пройдет в субботу в Ливерпуле

Ливерпуль vs Арсенал / Фото: Reuters

Сегодня в рамках английской Премьер-лиги состоятся поединки 12-го тура. На "Энфилде" встретятся одни из лучших команд мирового футбола.

Когда начало

Матч Ливерпуль – Арсенал начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Где смотреть

Мультимедийная онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Арсенал идет на нашем сайте.

В прямом эфире поединок английских грандов покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Кроме того, встреча транслируется на платформе Oll.tv.

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Турнирная таблица

После 11 матчей в АПЛ Ливерпуль набрал 22 очка и занимает четвертое место. А в Арсенала 20 очков и пятая позиция.

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За всю историю в поединках Арсенала и Ливерпуля было забито 169 голов – это самое результативное противостоянием в истории АПЛ. И в этот раз букмекеры уверены, что зрители увидят не менее трех голов.