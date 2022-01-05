Ливерпуль обезглавлен. Матч Кубка английской лиги перенесен

Поединок Кубка лиги Ливерпуль - Арсенал перенесли / Фото: Reuters

Британская футбольная лига отреагировала на просьбу Ливерпуля о переносе первого полуфинального поединка Кубка лиги, который был запланирован на 6 января.

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Причиной переноса матча стало возросшее количество положительных тестов на коронавирус среди игроков и тренеров команды. Напомним, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп пребывает на самоизоляции с первых дней нового года из-за выявленного COVID-19.

Футболисты Ливерпуля Алиссон, Жоэль Матип и Роберто Фирмино пропустили матч АПЛ против Челси (2:2) по той же причине. После поединка с "аристократами" положительный тест на коронавирус сдал ассистент Клоппа Пеп Линдерс.

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По причине возросшего числа заболевших футбольный клуб Ливерпуль закрыл тренировочную базу на карантин.

"К сожалению, мы вынуждены признать, что перенос был единственным вариантом, поскольку Ливерпуль делает все возможное, чтобы не допустить еще большего распространения болезни в клубе. Кроме того, принята во внимание опасность для фанатов, которые планировали приехать из Ливерпуля в Лондон", – говорится в сообщении EFL.

Таким образом, второй поединок 1/2 финала Кубка лиги, запланированный на 13 января, станет первым в противостоянии. А ответный матч состоится 20 января.

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Напомним, что сегодня первый полуфинальный матч Кубка английской лиги сыграют Челси и Тоттенхэм. Онлайн матча Челси – Тоттенхэм есть на нашем сайте.