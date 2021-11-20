Ливерпуль – Арсенал: онлайн-трансляция центрального матча АПЛ

В субботу, 20 ноября, в английской Премьер-лиге будут сыграны матчи 12-го тура. Центральной станет встреча Ливерпуля и Арсенала.
Матч начнется в 19:30. Мы проведем онлайн-трансляцию битвы английских грандов.
Турнирные расклады
После 11 матчей в АПЛ Ливерпуль набрал 22 очка и занимает четвертое место. А Арсенала 20 очков и пятая позиция.
"Канонирам" нежелательно проигрывать, иначе увеличится их отставание от зоны Лиги чемпионов.
В прошлом туре Ливерпуль проиграл Вест Хэму:
А Арсенал победил Уотфорд:
История противостояния
В чемпионате Англии команды играли 190 раз! 73 победы у Ливерпуля, 65 – у Арсенала, еще 52 матча завершились вничью.
Самая крупная победа Ливерпуля – 5:0. Самая крупная победа Арсенала – 8:1.
Котировки
В букмекерских конторах фавориты встречи хозяева. Коэффициент на победу Ливерпуля – 1.50, на ничью – 4.80, на победу Арсенала – 6.20.
Вероятность исхода: Ливерпуль – 65%, ничья – 10%, Арсенал – 16%.
Где смотреть
В прямом эфире матч Ливерпуль – Арсенал покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
Накануне встречи пресс-служба Ливерпуля вспомнила, как Питер Крауч забил три гола Арсеналу.
"Канониры" ответили им эффектным голом Ляказетта.