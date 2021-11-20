Ливерпуль – Арсенал: онлайн-трансляция центрального матча АПЛ

В субботу, 20 ноября, в английской Премьер-лиге будут сыграны матчи 12-го тура. Центральной станет встреча Ливерпуля и Арсенала.

Матч начнется в 19:30. Мы проведем онлайн-трансляцию битвы английских грандов.

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Турнирные расклады

После 11 матчей в АПЛ Ливерпуль набрал 22 очка и занимает четвертое место. А Арсенала 20 очков и пятая позиция.

"Канонирам" нежелательно проигрывать, иначе увеличится их отставание от зоны Лиги чемпионов.

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В прошлом туре Ливерпуль проиграл Вест Хэму:

А Арсенал победил Уотфорд:

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История противостояния

В чемпионате Англии команды играли 190 раз! 73 победы у Ливерпуля, 65 – у Арсенала, еще 52 матча завершились вничью.

Самая крупная победа Ливерпуля – 5:0. Самая крупная победа Арсенала – 8:1.

Котировки

В букмекерских конторах фавориты встречи хозяева. Коэффициент на победу Ливерпуля – 1.50, на ничью – 4.80, на победу Арсенала – 6.20.

Вероятность исхода: Ливерпуль – 65%, ничья – 10%, Арсенал – 16%.

Где смотреть

В прямом эфире матч Ливерпуль – Арсенал покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Накануне встречи пресс-служба Ливерпуля вспомнила, как Питер Крауч забил три гола Арсеналу.

"Канониры" ответили им эффектным голом Ляказетта.