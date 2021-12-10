Лишил россиянина горячей ночки: Карлсен уничтожил Непомнящего в матче за шахматную корону

Карлсен победил Непомнящего / Фото: Getty Images

После сегодняшнего поединка счет в серии стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена за три партии до конца матча за шахматную корону.

Карслен удерживает титул лучшего шахматиста мира с 2013 года.

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Напомним, призовой фонд матча – 2 миллиона евро. Победитель получит 60%, а если победа будет достигнута в тай-брейке – 55%.

Отметим, что дольше всех шахматную корону удерживал Эмануил Ласкер. Он считался лучшим шахматистом мира на протяжении 27 лет (с 1894 по 1921 год)!

Ранее мы писали, что актриса фильмов для взрослых пообещала российскому шахматисту ночь за победу, но придется Непомнящему коротать ночь в одиночестве.

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Также сообщалось, что в покере может появиться шахматный атрибут, который поможет ускорить игру. Канадский хайроллер Даниэль Негреану предлагает использовать шахматные часы для лимитирования игрового времени.