Лишь бы не выгнали из России. Украинский футболист согласен на понижение зарплаты

Ярослав Ракицкий / Фото: Getty Images

Защитник питерского Зенита Ярослав Ракицкий готов пойти на снижение зарплаты, чтобы подписать новый контракт.

По нынешнему соглашению бывший игрок сборной Украины получает около 2,5 миллиона евро в год. Зенит пока не начал переговоры с игроком о новом соглашении, сообщает Metaratings.ru.

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Напомним, Ракицкий перешел в Зенит из Шахтера в начале 2019 года. В составе петербургского клуба защитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка и обладателем Кубка РФ. Провел 107 матчей, забив семь голов и сделав 11 результативных передач. Его текущий контракт истекает летом 2022 года.

При этом после перехода в РПЛ Ракицкий перестал вызываться в сборную Украины и в итоге объявил о завершении своей карьеры в ней.