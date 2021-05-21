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Лилия Подкопаева взяла на руки девочку, родившуюся без ног. Фолловеры плачут

21 мая, 14:54

Олег Люлька

На соревнованиях в американском Огайо легендарная украинка наградила и прижала к себе 8-летнюю гимнастку Пейдж Календин, которой восхищается весь мир

Подкопаева с девочкой, родившейся без ног / Фото: Instagram

Двукратная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева растрогала своих фолловеров, опубликовав фото, на котором держит на руках маленькую гимнастку без ног.

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Это 8-летняя Пейдж Календин из американского Занесвилля.

Девочка родилась без ног. В полтора года родители записали ее на гимнастику, чтобы помочь малышке укрепить тело.

И вот – она уже выступает на соревнованиях, в том числе выполняя непростые элементы на бревне.

На турнире Arnold Gymnastics Challenge в штате Огайо героиня Атланты-1996 Лилия Подкопаева вручила Пейдж сертификат от Woodward Camp, взяла на руки, после чего выразила восхищение девочкой у себя в Instagram.

"Пейдж является источником вдохновения для всех нас, не позволяя никаким физическим проблемам мешать ей в достижении своих целей и любви к гимнастике", – написала Подкопаева

Напомним, Лилия Подкопаева уже много лет живет на две страны. Большую часть времени проводит в Америке, но своим домом все равно считает Украину. Сейчас известная гимнастка живет в Атланте, где познакомилась со своим третьим мужем – бизнесменом Игорем Дубинским.

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Добавим, что сама Лилия Подкопаева является мамой троих детей. Спортсменка воспитывает сына Вадима, дочь Каролину от Тимофея Нагорного и дочь Эвелину, которую родила от Игоря Дубинского.

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Источник: Сегодня|Спорт

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