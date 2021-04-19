Лигу чемпионов и Лигу Европы в этом сезоне могут не доиграть из-за Суперлиги

УЕФА пока не отреагировало на создание Суперлиги Европы. Слухи о приостановлении текущих розыгрышей еврокубков не подтверждены официально

После объявления о создании Европейской Суперлиги в Сети поползли слухи, что УЕФА может приостановить текущие розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сейчас турниры находятся на стадии полуфиналов.

Впрочем, журналист Фабрицио Романо опроверг слухи, заявив, что пока УЕФА не делал никаких заявлений по этому поводу.

"О временно приостановленных следующих матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы ничего не объявлено и не подтверждено. Нет пресс-релиза, ничего еще не решено. Встреча УЕФА в ближайшие часы прояснит этот момент", – написал он в Twitter.

Напомним, 12 ТОП-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы, которая может поставить крест на проведении традиционных еврокубков. УЕФА выступал против турнира и пригрозил клубам миллиардными исками и отстранениями от еврокубков.