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Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
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Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Лигу чемпионов и Лигу Европы – под откос! На подходе новый супертурнир

Олег Люлька
15 сентября, 15:17
Идея с созданием Суперлиги провалилась, но, похоже, появление альтернативы нынешним еврокубкам неизбежно – громкое заявление владельца Наполи

Лига чемпионов и Лига Европы могут исчезнуть / Фото: Getty Images

Президент итальянского Наполи 72-летний кинопродюсер Аурелио Де Лаурентис предложил новую идею реформирования еврокубкового футбола взамен скандальной Суперлиге, которая так и не была реализована.

"Система больше не работает. Лига чемпионов и Лига Европы не приносят клубам достаточного дохода, чтобы оправдать свое участие в них. Чтобы быть конкурентоспособным, вам нужно больше игроков высшего класса. Это означает, что вам нужно потратить больше денег – и призовые на европейских соревнованиях не учитывают это. Клубы должны придумать более современный и прибыльный турнир для всех, кто в нем участвует"

"Нам нужно сократить количество игр, сократив размер высших дивизионов по всей Европе. Необходимо создать европейскую лигу с демократической системой вступления, основанной на достижениях команд. Я изучил проект и готов внести 10 миллиардов евро"

"Если мы не изменим правила игры и не сделаем зрелище лучше, молодые люди бросят нас, и футбол перестанет быть центральной частью нашей жизни", – приводит слова Де Лаурентиса Daily Mail.

Аурелио Де Лаурентис / Фото: Reuters

Напомним, в апреле был анонсирован проект Суперлиги для топ-клубов Европы. Турнир планировалось проводить параллельно с еврокубками и национальными первенствами.

/ Фото: Reuters

Однако инициатива встретила негативную реакцию со стороны национальных лиг, УЕФА и многих болельщиков. В итоге из 12 создателей Суперлиги 9 клубов вышли из ее состава – Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Челси, Интер, Милан и Атлетико.

Между тем Реалу, Барселоне и Ювентусу, которые отказались последовать их примеру, УЕФА угрожает исключением из еврокубков.

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