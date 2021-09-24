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Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
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Лидер Баварии не сыграет с Динамо из-за операции на сердце

Сергей Шаховец
24 сентября, 15:46
Вингер мюнхенской Баварии пережил хирургическое вмешательство на сердце, но все неприятности уже позади

Кингсли Коман приступил к тренировкам после операции на сердце / Фото: Reuters

Французский полузащитник мюнхенской Баварии Кингсли Коман приступил к тренировкам в составе команды после операции на сердце.

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Наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн прокомментировал возвращение 25-летнего футболиста в интервью клубному сайту.

"Коман уже может совершать беговую работу. Он еще не готов играть, но мы рады, что он начал тренироваться", – сказал главный тренер баварцев.

В прошлый четверг Коман перенес небольшую операцию на сердце по исправлению нерегулярного сердцебиения. Ожидается, что возвращение на поле французского вингера состоится в начале октября.

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В нынешнем сезоне Кингсли сыграл за мюнхенцев четыре матча во всех турнирах.

Напомним, что свой следующий матч в Лиге чемпионов Бавария сыграет с киевским Динамо 29 сентября. В первом туре ЛЧ команда Юлиана Нагельсманна разгромила Барселону со счетом 3:0.

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