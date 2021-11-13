Лица футболистов сборной Украины, когда они узнали счет матча Босния – Финляндия (фото)

И тишина... Победа финнов Украину не порадовала / Фото: УАФ

Перед субботней тренировкой на НСК "Олимпийский" футболисты сборной Украины успели в раздевалке досмотреть матч своих соперников по группе – Финляндия обыграла на выезде Боснию 3:1.

На лицах футболистов сборной Украины в момент окончания поединка конкурентов можно было прочитать растерянность, озабоченность, шок – что-угодно, только не восторг.

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"Конечный результат этой встречи не порадовал, однако не изменил настроя на максимум в заключительной игре группового турнира. Сборники, прежде всего, стремятся уверенно победить в Зенице Боснию и Герцеговину, а дальше все будет зависеть от футбольной судьбы", – пишет сайт УАФ.

Напомним, что после победы Финляндии над Боснией 3:1 судьба сборной Украины уже не только в ее руках.

Чтобы занять второе место в группе и попасть в плей-офф за выход на ЧМ-2022, нам нужно самим обыграть на выезде 16 ноября Боснию, уже потерявшую шансы на плей-офф, и надеяться, что в параллельном матче Франция, уже обеспечившая себе путевку на "мир", в гостях без турнирной мотивации не проиграет Финляндии.

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Без помощи Франции нам не обойтись / Фото: Getty Images, Reuters

Похожее мы уже проходили на Евро-2020, где сумели выйти из группы в 1/8 финала благодаря шведам – Украине было необходимо, чтобы скандинавы не проиграли полякам, но шведы даже выиграли 3:2.