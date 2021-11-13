13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
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Лица футболистов сборной Украины, когда они узнали счет матча Босния – Финляндия (фото)

Олег Люлька
13 ноября, 22:37
Победа финнов над боснийцами явно не порадовала подопечных Александра Петракова

И тишина... Победа финнов Украину не порадовала / Фото: УАФ

Перед субботней тренировкой на НСК "Олимпийский" футболисты сборной Украины успели в раздевалке досмотреть матч своих соперников по группе – Финляндия обыграла на выезде Боснию 3:1.

На лицах футболистов сборной Украины в момент окончания поединка конкурентов можно было прочитать растерянность, озабоченность, шок – что-угодно, только не восторг.

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"Конечный результат этой встречи не порадовал, однако не изменил настроя на максимум в заключительной игре группового турнира. Сборники, прежде всего, стремятся уверенно победить в Зенице Боснию и Герцеговину, а дальше все будет зависеть от футбольной судьбы", – пишет сайт УАФ.

Напомним, что после победы Финляндии над Боснией 3:1 судьба сборной Украины уже не только в ее руках.

Чтобы занять второе место в группе и попасть в плей-офф за выход на ЧМ-2022, нам нужно самим обыграть на выезде 16 ноября Боснию, уже потерявшую шансы на плей-офф, и надеяться, что в параллельном матче Франция, уже обеспечившая себе путевку на "мир", в гостях без турнирной мотивации не проиграет Финляндии.

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Без помощи Франции нам не обойтись / Фото: Getty Images, Reuters

Похожее мы уже проходили на Евро-2020, где сумели выйти из группы в 1/8 финала благодаря шведам – Украине было необходимо, чтобы скандинавы не проиграли полякам, но шведы даже выиграли 3:2.