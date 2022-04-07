7 апреля 19:45
Лейпциг --
Аталанта --
10 апреля 18:30
Манчестер Сити --
Ливерпуль --
6 апреля 22:00 Онлайн
Челси 1
Реал 3
6 апреля 22:00 Онлайн
Вильярреал 1
Бавария 0
12 апреля 22:00
Бавария --
Вильярреал --
12 апреля 22:00
Реал --
Челси --
13 апреля 22:00
Ливерпуль --
Бенфика --
13 апреля 22:00
Атлетико --
Манчестер Сити --
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Лейпциг – Аталанта: онлайн матча Лиги Европы

Любомир Луканюк
7 апреля, 08:17
Команда украинца Руслана Малиновского попробует преодолеть немецкий барьер на пути в полуфинал турнира

/ Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В четверг, 7 апреля, будут сыграны первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы. Немецкий Лейпциг на своем поле принимает итальянскую Аталанту.

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

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Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Лиги Европы.

Путь в четвертьфинал

В еврокубках команды встречаются впервые, поэтому расскажем, как они дошли до 1/4 финала. Оба клуба попали в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где заняли третьи места в своих группах.

Лейпциг

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  • Группа ЛЧ: Манчестер Сити – 3:6, 2:1
  • Группа ЛЧ: Брюгге – 1:2, 5:0
  • Группа ЛЧ: ПСЖ – 2:3, 2:2
  • Плей-офф ЛЕ: Реал Сосьедад – 2:2, 3:1
  • 1/8 финала ЛЕ: Спартак – дисквалификация

Аталанта

  • Группа ЛЧ: Вильярреал – 2:2, 2:3
  • Группа ЛЧ: Янг Бойз – 1:0, 3:3
  • Группа ЛЧ: Манчестер Юнайтед – 3:2, 2:2
  • Плей-офф ЛЕ: Олимпиакос – 2:1, 3:0
  • 1/8 финала ЛЕ: Байер – 3:2, 1:0

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Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор считают немецкий клуб фаворитом этой пары. Котировки на проход Лейпцига – 1.77, на проход Аталанты – 2.05.

Что касается сегодняшнего матча, то тут ситуация такая: коэффициент на победу Лейпцига – 1.78, на ничью – 3.95, на победу Аталанты – 4.50.

Где смотреть

В Украине поединок можно будет посмотреть на интернет-платформе Megogo.

Когда ответный матч

В Бергамо команды встретятся через неделю, 14 апреля. В полуфинале победитель сыграет с лучшей командой в паре Брага – Рейнджерс.

Новое правило

В сезоне 2021/22 изменились правила: при равном счете по сумме двух матчей после ответного назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти, независимо от количества забитых командами голов на выезде.