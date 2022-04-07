Лейпциг – Аталанта: онлайн матча Лиги Европы

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В четверг, 7 апреля, будут сыграны первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы. Немецкий Лейпциг на своем поле принимает итальянскую Аталанту.
Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.
Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Лиги Европы.
Путь в четвертьфинал
В еврокубках команды встречаются впервые, поэтому расскажем, как они дошли до 1/4 финала. Оба клуба попали в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где заняли третьи места в своих группах.
Лейпциг
- Группа ЛЧ: Манчестер Сити – 3:6, 2:1
- Группа ЛЧ: Брюгге – 1:2, 5:0
- Группа ЛЧ: ПСЖ – 2:3, 2:2
- Плей-офф ЛЕ: Реал Сосьедад – 2:2, 3:1
- 1/8 финала ЛЕ: Спартак – дисквалификация
Аталанта
- Группа ЛЧ: Вильярреал – 2:2, 2:3
- Группа ЛЧ: Янг Бойз – 1:0, 3:3
- Группа ЛЧ: Манчестер Юнайтед – 3:2, 2:2
- Плей-офф ЛЕ: Олимпиакос – 2:1, 3:0
- 1/8 финала ЛЕ: Байер – 3:2, 1:0
Кто фаворит
Аналитики букмекерских контор считают немецкий клуб фаворитом этой пары. Котировки на проход Лейпцига – 1.77, на проход Аталанты – 2.05.
Что касается сегодняшнего матча, то тут ситуация такая: коэффициент на победу Лейпцига – 1.78, на ничью – 3.95, на победу Аталанты – 4.50.
Где смотреть
В Украине поединок можно будет посмотреть на интернет-платформе Megogo.
Когда ответный матч
В Бергамо команды встретятся через неделю, 14 апреля. В полуфинале победитель сыграет с лучшей командой в паре Брага – Рейнджерс.
Новое правило
В сезоне 2021/22 изменились правила: при равном счете по сумме двух матчей после ответного назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти, независимо от количества забитых командами голов на выезде.