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Летающих самураев из Ивано-Франковска перенесут в Пекин: подробности открытия Олимпиады-2022

Андрей Трофимов
9 января, 10:17
Из-за мороза и коронавируса организаторы планируют уложиться всего в 100 минут, главным режиссером шоу стал Чжан Имоу

Имоу планирует грандиозное шоу / Фото: Коллаж: Сегодня

Меньше месяца осталось до начала зимней Олимпиады-2022 в Пекине. И организаторы раскрыли несколько тайн предстоящей церемонии.

Режиссером шоу стал Чжан Имоу, который также руководил церемониями летних Игр в Пекине 14 лет назад.

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Хотя грядущая церемония будет иметь более короткую программу, чем в 2008 году, главный режиссер все же пообещал устроить не менее впечатляющее шоу с помощью современных технологий.

Поскольку день церемонии (4 февраля) совпадает с "Личунь" (Начало весны) – первым сезоном китайского лунного календаря, Чжан Имоу обещает, что данный элемент обязательно будет показан в шоу.

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Из-за холодной погоды и COVID-19 церемония открытии Олимпиады-2022 продлится 100 минут и в ней примут участие 3000 актеров.

71-летний Чжан Имоу – китайский актер, режиссер, продюсер, сценарист.

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Три фильма Имоу номинировались на премию "Оскар" за лучший иностранный фильм: "Цзюй Доу" (1991), "Подними красный фонарь" (1992) и "Герой" (2003 год).

А фильм "Дом летающих кинжалов" снимали в Украине! Большая часть картины была снята в Карпатах, в Национальном парке "Гуцульщина", а решающая боевая сцена – в Косово (Ивано-Франковская область). По словам Чжана Имоу, эти места привлекли его своими красотами.