Легкоатлетка-красавица в бикини нарушает режим с тортиком у бассейна

Длинноногая прыгунья Марина Бех развлекается в Хмельницком и позволяет себе полакомиться сладким, хотя и не забывает о скором вояже на Олимпиаду

Марина Бех-Романчук в летнем настроении / Фото: Instagram

Одна из самых привлекательных и успешных украинских спортсменок Марина Бех-Романчук продолжает радовать своих поклонников в соцсетях. Чемпионка Европы по прыжкам в длину продолжает подготовку к Олимпийским играм, но находит время и чтобы расслабиться. На прошлой неделе чемпионка-красавица блеснула и в топике, и в платье.

Теперь же она приготовилась к активной неделе, блеснув своей улыбкой с дорожки стадиона.

Также на своей страничке в Instagram легкоатлетка похвасталась, что побаловала себя тортиком. Причем имела возможность выбирать между шоколадным и фисташковым. Хотя спортсменам нежелательно употреблять сладкое, особенно в период активной подготовки.

Выходным девушка наслаждалась у бассейна в ярком желтом купальнике, который не скрывал прекрасное спортивное тело.

Подарила Марина фолловерам и еще несколько романтических кадров, на которых ветер развевает ее волосы.

Напомним, Олимпиада-2020 начинается в Токио 23 июля и продлится до 8 августа.

Недавно самая сексуальная спортивная пара Украины разбежалась.

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