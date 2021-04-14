Легкоатлетка-красавица прикрылась полотенцем, но длинными ногами похвасталась

Марина Бех продолжает тренироваться в турецком Белеке и показала себя на массаже ног и в бассейне у мужа-пловца Михаила Романчука

Знаменитая украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук продолжает радовать поклонников новыми кадрами своих будней, в которых находится и время прекрасному. В эти дни девушка готовится к летнему сезону на сборе в Турции, о чем щедро рассказывает в соцсетях.

Читайте также: Это бесчеловечно! Украинская красотка свела с ума фанатов.

Легкоатлетка призналась, что здесь же тренируется и ее супруг – пловец Михаил Романчук. Зайдя к нему в бассейн, Марина сделала акцент на своих прекрасных ногах.

Марина Бех в бассейне у мужа

А затем предстала после душа, прикрывшись полотенцем и пожелав всем хорошего дня.

Еще показала, как массажист, на месте которого хотели бы оказаться многие почитатели Марины, "спасает" ее ноги.

Массаж ног Марины Бех-Романчук

Правда, перед этим она совершила пробежку, выложившись по полной программе...

Реклама

.... да так, что ее дыхание после наматывания кругов лучше не слышать.

А лучше просто смотреть на эту красоту.

Недавно сексуальная Марина Бех на тренировке захотела в постель.

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Смотрите, как Марина занималась со штангой в спортзале:

Марина Бех со штангой