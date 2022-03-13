Легендарный футболист поддерживает украинцев возле парламента Великобритании

Андрей Шевченко болезненно переживает войну в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный украинский форвард и экс главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко стал одним из участников акции в поддержку Украины в Великобритании. На одной из главных улиц Лондона, ведущей к зданию местного парламента, собралось огромное количество небезразличных граждан, которые выступили против российского вторжения.

В поддержку украинцев высказался и Андрей Шевченко, который вместе с семьей активно участвует в подобных митингах.

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"Я родился в Украине. Я очень горжусь быть украинцем. В этот трудный момент я еще больше горжусь. Я благодарен нашей армии, нашему президенту и нашим людям, которые сегодня защищают нашу страну. Защищают нашу свободу. Пожалуйста, стойте вместе. Мы всегда должны быть вместе, потому что мы вынуждены воевать за нашу страну и наш народ. Слава Украине! Слава нации! Україна понад усе! Я с вами".

Также Андрей Шевченко поделился своими переживаниями за родственников, которые находятся в Украине и помогают пострадавшим от оккупантов семьям.