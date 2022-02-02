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Легендарный боксер создал гоночную команду. Теперь все будут смотреть NASCAR

Любомир Луканюк
2 февраля, 09:03
Флойд Мейвезер создал команду The Money Team Racing, она будет участвовать в соревнованиях американской серии NASCAR

Мейвезер вложил деньги в гонки / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер создал свою гоночную команду The Money Team Racing.

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Команда Мейвезера выступит в гонке "500 миль Дайтоны", которая состоится 20 февраля, а также будет принимать участие в некоторых этапах сезона-2022 американской серии NASCAR.

"Я люблю быстрые машины и люблю соревноваться. Знаю, что NASCAR будет нелегким, но я привык к трудностям", – признался Мейвезер.

За команду бывшего боксера выступит 23-летний гонщик Каз Грала.

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NASCAR – национальная ассоциация гонок серийных автомобилей – частная организация, занимающееся организацией автомобильных гонок и сопутствующей деятельностью. Учреждена Биллом Франсом-старшим в 1947-1948 годах в Соединенных Штатах Америки и до сих пор находится в собственности семьи Франс.