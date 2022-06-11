Легенда в основе. Стартовый состав Украины на матч с Арменией

Петраков определил стартовый состав на матч с Арменией / Фото: Коллаж: Сегодня

Совсем скоро сборная Украины проведет второй поединок в Лиге наций. Соперником команды Петракова станет сборная Армении. Онлайн-трансляция матча Украина – Армения доступна у нас на сайте. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

Тем временем наставники команд Александр Петраков и Хоакин Капаррос определились со стартовыми составами на игру. Этот матч станет последним для Андрея Пятова, который завершит карьеру в сборной.

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УКРАИНА: Пятов – Зинченко, Забарный, Матвиенко, Караваев – Сидорчук, Малиновский, Шапаренко – Мудрик, Цыганков – Яремчук.

Запасные: Лунин, Ризнык, Бондар, Качараба, Попов, Миколенко, Игнатенко, Ярмоленко, Пихаленок, Зубков, Довбик, Сикан.

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АРМЕНИЯ: Юрченко – Монрой, Т.Восканян, Мкоян, С.Мкртчян, К.Оганесян, Удо, Дашян, Барсегян, Байрамян, Бабаян

Запасные:Бучнев, Бегларян, Ароян, Григорян, Вбеймар, Маргарян, О. Арутюнян, Серобян, Э. Малакян, Мкртчян, Адамян, Бичахчян

Отметим, что безусловным фаворитом матча является сборная Украины, коэффициент на нее равен 1.25. В свою очередь на Армению можно поставить за 12.50, а на ничью – 6.30.

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Поединок в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, прямая трансляция матча Украина – Армения будет на сервисе OLL.TV.