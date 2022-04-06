Легенда Динамо в окопе защищает Украину от фашистов (фото)

Игорь Беланов отправился на войну с Россией

24 февраля Россия решилась развернуть полномасштабную войну против Украины. Фашистская армия Путина бомбардирует наши города и убивает мирное население, в том числе и детей.

Украинские спортсмены массово поддерживают нашу страну в это нелегкое время. К примеру, Василий Ломаченко служит в теробороне Белгород-Днестровского, а Андрей Богданов вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

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Не остается в стороне и легенда Динамо Игорь Беланов. Ранее экс-форвард сборной СССР поддержал бойцов ВСУ, а теперь и сам пошел защищать страну. 61-летний одессит оказался в окопе с оружием в руках.

Отметим, что Беланов играл за одесские СКА и Черноморец, киевское Динамо, немецкие Боруссию Менхенгладбах и Айнтрахт Брауншвейг, а также за Мариуполь. Больше всего Игорь Иванович запомнился выигрышем Золотого мяча в 1986 году.

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Также на счету форварда 33 матча и 8 голов в составе сборной СССР. С ней Беланов доходил до финала Евро-1988, где проиграл голландцам. А за два года до этого Игорь Иванович отметился хет-триком в ворота Бельгии на ЧМ в Мексике. Правда, его команда проиграла со счетом 3:4.