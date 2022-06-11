Лебединая песня Пятова: Петраков назвал заявку сборной на матч с Арменией

Андрей Пятов / Фото: Reuters
Сегодня сборная Украины сыграет второй поединок группового этапа Лиги наций. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Армения. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.
В матче против Армении Александр Петраков рассчитывает на 23 футболистов.
Официальная заявка сборной Украины на матч (по номерам):
- Андрей Лунин
- Валерий Бондарь
- Тарас Качараба
- Денис Попов
- Сергей Сидорчук
- Даниил Игнатенко
- Андрей Ярмоленко
- Руслан Малиновский
- Роман Яремчук
- Николай Шапаренко
- Артем Довбик
- Андрей Пятов
- Илья Забарный
- Михаил Мудрик
- Виктор Цыганков
- Виталий Миколенко
- Александр Зинченко
- Александр Пихаленок
- Данило Сикан
- Александр Зубков
- Александр Караваев
- Николай Матвиенко
- Дмитрий Ризнык
Из тех футболистов, которые находятся в Лодзи, в официальную заявку не попали Эдуард Соболь и Александр Сирота.
Ранее мы сообщали, что матч против Армении станет последним в футболке сборной для Андрея Пятова.
Также наставник "сине-желтых" Александр Петраков сообщил, что из-за травм отправились домой Тарас Степаненко и Георгий Бущан.
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