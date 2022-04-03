"Курва, я тя кончу": Жена Усика мемом высмеяла российскую армию

Жена Усика активно рассказывает о войне / Фото: Instagram

Супруга Александра Усика очень активна в соцсетях во время войны. Она не скрывает, что желает смерти Путину.

Екатерина восхищается храбростью украинских воинов и насмехается над армией орков.

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В соцсетях Екатерина опубликовала эмоциональный пост, сопроводив ее отличным мемом.

"Сейчас весь мира наблюдает и, не скрою, смеется над русской армией! Такого позора еще не было! Ее уже никто не боится!

Мы все переживем. Перед нами открыты все двери и нас уважают", – написала супруга Усика в сторис Instagram.

Ранее Екатерина Усик пожаловалась, что Instagram заблокировал ее аккаунт за то, что она рассказывала правду о "русском мире". Сейчас девушка находится в Праге, пока Александр готовится к реваншу с Энтони Джошуа.

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Кстати, про русскую курву отличный хит сочинили польские болельщики, зацените: