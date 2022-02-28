8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Кубок "ДНР" все ближе: со сборной России отказалась играть еще одна европейская команда

Александр Трикиша
28 февраля, 11:46
Сборная Албании отказалась играть с командой России до окончания войны в Украине. Это часть из санкций, которые Албания введет против РФ

Сборная России / Фото: AFP

Министр внутренних дел Албании Олта Джачка объявил о введении санкций в отношении России. Помимо экономических ограничений в список вошли еще и спортивные.

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Так, Албания отказывается играть с Россией, пока не завершится конфликт. Албанцы и россияне являются соперниками по Лиге наций.

Отметим, что ФИФА ввела свои трусливые санкции против РФ – сборная России продолжит выступать на международной арене, но только в нейтральном статусе, и играть на нейтральных полях без зрителей.

Напомним, что в плей-офф к ЧМ-2022 с Россией отказались играть Польша, Чехия и Швеция. Матчи плей-офф должны пройти 24 и 29 марта.

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Также мы писали, что УЕФА разрывает контракт с "Газпромом". УЕФА запустил процесс расторжения контракта с российской компанией "Газпром" после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины.