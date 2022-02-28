Кубок "ДНР" все ближе: со сборной России отказалась играть еще одна европейская команда

Сборная России / Фото: AFP

Министр внутренних дел Албании Олта Джачка объявил о введении санкций в отношении России. Помимо экономических ограничений в список вошли еще и спортивные.

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Так, Албания отказывается играть с Россией, пока не завершится конфликт. Албанцы и россияне являются соперниками по Лиге наций.

Отметим, что ФИФА ввела свои трусливые санкции против РФ – сборная России продолжит выступать на международной арене, но только в нейтральном статусе, и играть на нейтральных полях без зрителей.

Напомним, что в плей-офф к ЧМ-2022 с Россией отказались играть Польша, Чехия и Швеция. Матчи плей-офф должны пройти 24 и 29 марта.

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Также мы писали, что УЕФА разрывает контракт с "Газпромом". УЕФА запустил процесс расторжения контракта с российской компанией "Газпром" после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины.