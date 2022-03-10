Крупнейшие покер-румы мира прекращают работу в России из-за войны в Украине

Россию покидают крупнейшие покер-румы мира

Война России против Украины дорого обходится жителям соседнего государства. Страна становится мировым изгоем из-за множества санкций и запретов.

Мир спорта также всячески избегает контактов с российским рынком. ФИФА и УЕФА выкинули сборную и клубы из футбола, не остался в стороне и бокс.

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Также к России применяют санкции и в покерном мире. Сразу же после вторжения армии Путина в Украину работу с российскими клиентами прекратил украинский покер-рум PokerMatch.

"Все игроки из России были отстранены от игры в покер-руме PokerMatch с 28 февраля 2022 года. PokerMatch приостановил свою работу на территории страны-агрессора, как и другие мировые компании и бренды, в том числе покер-румы. Это продолжится до тех пор, пока в Украине происходят боевые действия, которые инициировала Россия".

Его примеру последовал и мировой лидер индустрии. Стало известно, что в РФ теперь не доступен 888poker, а также один из крупнейших румов мира PokerStars.

Эту информацию подтвердил покер-про и представитель компании Бен Ролле. Российские игроки уже не видят турниры в лобби и не могу в них зарегистрироваться.

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Также пользователи из РФ рассказывают, что невозможно вывести деньги со своего счета. В самом PokerStars так прокомментировали данное решение: