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Кровавое месиво. Прохазка завоевал чемпионский титул UFC в зрелищном поединке (видео)

Сергей Шаховец
12 июня, 10:58
Чешский боец Иржи Прохазка в напряженном поединке победил чемпиона UFC в полутяжелом весе Гловера Тейшейру

Иржи Прохазка отобрал пояс пояс UFC у Гловера Тейшейры / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 12 июня в Калланге (Сингапур) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 275. В главном событии шоу встретились чемпион UFC в полутяжелом весе бразилец Гловер Тейшейра и чех Иржи Прохазка.

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Поединок изобиловал яркими моментами и по праву многие эксперты назвали его лучшим боем в истории ММА.

Во время схватки инициатива переходила от одного бойца к другому. Бойцы обменивались ударами, в результате которых у обоих появились кровавые рассечения.

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Все определилось в финальном раунде. Чемпион доминировал над своим оппонентом, проводя успешные атаки. Казалось, что Тейшейра отстоит свой титул. Однако за 28 секунд до конца этого красочного поединка Прохазка провел удушающий прием и отнял чемпионский пояс у опытного бойца.

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Таким образом, 29-летний Прохазка стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе. Бразилец Гловер Тейшейра потерпел 8-е поражение при 33 победах.