Криштиану Роналду едет на свой пятый чемпионат мира. Португалия – участник ЧМ-2022!

Португалия - участник ЧМ-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Чуда не произошло. Сборная Португалии уверенно одолела Северную Македонию и завоевывает путевку в Катар.

Дубль Фернандеша выводит Португалия на ЧМ-2022

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Героем поединка стал Бруну Фернандеш. Хавбек Манчестер Юнайтед оформил дубль в матче, что и определило победителя.

Первый мяч Фернандеш забил на 32-й минуте после передачи Криштиану Роналду, который не стал сам завершать момент, а любезно вывел на удар партнера. Во время второго гола на 65-й минуте, Фернандешу ассистировал уже Диого Жота.

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Криштиану Роналду не забил и таким образом не смог обновить свой собственный рекорд по забитым мячам за сборную. Но главное для звездного португальца, что сборная снова среди лучших в мире.

А вот африканская звезда европейского футбола Мохаммед Салах остался без билета в Катар. Его Египет проиграл Сенегалу.

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Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 пройдет уже 1 апреля в столице Катара.