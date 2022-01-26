Крест на мечте Ломаченко: неприятные новости для Васи

Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

Чтобы завладеть титулом абсолютного чемпиона мира в легком весе и осуществить свою мечту на профи-ринге, Василию Ломаченко нужно одолеть действующего обладателя этого звания австралийца Джорджа Камбососа.

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Но промоутер Камбососа Лу ДиБелла провел переговоры с промоутером непобедимого американца Девина Хэйни Эдди Хирном, и, судя со слов последнего, Вася окажется в пролете.

"Мы заключили с Лу ДиБеллой сделку о бое между Хэйни и Камбососом в апреле. Думаю, это единственный поединок, который имеет смысл для обоих парней. Он принесет много денег. Но это еще не объявление боя. Теперь наше предложение ДиБелла должен обсудить с Камбососом, а нам нужно согласовать все с Девином и DAZN", – приводит слова Хирна boxing247.

Напомним, Ломаченко потерял шанс стать абсолютным чемпионом мира в 2020 году, проиграв Теофимо Лопесу, которого, в свою очередь, в конце прошлого года сенсационно одолел Джордж Камбосос.

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Тем не менее после декабрьской победы над Ричардом Комми Ломаченко снова стал одним из претендентов на бой за звание короля легкого дивизиона.