Красавица Белодед с новыми фото порадовалась весне и солнцу

Одна из самых сексуальных наших спортсменок Дарья Белодед поделилась со своими почитателями новыми кадрами. 20-летняя чемпионка мира по дзюдо наслаждается солнечной погодой.

Недавно Белодед в красном платье распустила свои волосы.

Сегодня Даша на своей страничке в Instagram выложила еще одно свое фото. На нем красавица предстала на фоне весеннего пейзажа, дорисовав на картинке солнышко. Правда, сама она осталась серьезной.

Также в "истории" Белодед похвасталась новой посылкой и оригинальным спортивным костюмом.

Белодед в новом спортивном костюме

Чуть ранее девушка показала другой кадр "прекрасной весны".

Уже в ближайшие дни спортсменка в составе сборной Украины отправится на чемпионат Европы в португальский Лиссабон. Пройдет он с 16 по 18 апреля. Также она собирается выступить на летних Олимпийских играх в Токио.

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Смотрите, как Даша игриво желала хорошего дня:

Дарья Белодед в очках

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