Костюм раздулся, как парус: судья указала причину массовой дисквалификации на Олимпиаде

Костюмы спортсменок стали причиной массовой дисквалификации. На фото японка Сара Таканаси / Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Пекине разгорелся нешуточный скандал с дисквалификацией спортсменов. В ходе финальных соревнований судьи обнулили результаты японки Сары Таканаси, австрийки Даниэлы Ирашко-Штольц и немки Катарины Альтхаус, а в финальном раунде — норвежек Анны Один Стрем и Силье Опсет.

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Техконтролер FIS Агнешка Бачковска, которая отвечала за проверку костюмов, объяснила дисквалификацию фаворитов соревнований.

"По правилам прыжков с трамплина, все комбинезоны проходят проверку на ширину. Это логично – чем шире костюм, тем он больше походит на парус и создает дополнительное преимущество при полете. Контролер отслеживает, насколько костюм прилегает к телу, и если нормативы превышены – то прыжок не засчитывают. Комбинезон должен быть на расстоянии не менее 1 см и не более 3 см от тела. В правилах FIS есть специальный пункт на этот счет: "Вспомогательные средства, которые влияют на выступление участников соревнований и/или представляют собой техническую корректировку параметров, должны исключаться", – рассказала Бачковска в интервью Sport.pl.

Изначально арбитров привлек внимание комбинезон Альтхаус, в котором она выступала в индивидуальных соревнованиях. Немка завоевала серебро, но после соревнований в соцсетях появились фотографии, на которых видно, что ее костюм в паховой области значительно объемнее, чем разрешено правилами.

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"Лучшие команды всегда балансируют на грани, когда дело касается экипировки. Некоторые переходят эту грань, и их приходится дисквалифицировать. Я не ожидала, что возникнет столько проблем. Сигналы о нарушениях поступали и ранее, команды находились под контролем, то есть у них был шанс. Информацию о нарушениях у соперников запустили конкурирующие команды", – рассказала Бачковска.

Напомним, что в смешанных соревнованиях по прыжкам с трамплина командам Германии, Японии, Австрии и Норвегии не засчитали по прыжку из-за проблем с комбинезоном.

После решения судей золото завоевала сборная Словении, а серебро и бронзу представители команд РОК и Канады. И если словенцы были среди претендентов на медали, то для россиян и канадцев награды стали настоящим подарком судьби.

На Олимпийских играх в Пекине не стихают скандалы / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

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