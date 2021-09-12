11 сентября 14:00 Видео
Рух 1
Заря 1
11 сентября 17:00 Видео
Металлист 1925 0
Динамо 2
11 сентября 19:30 Видео
Шахтер 2
Днепр-1 0
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Коронавирус против Луческу: Динамо потеряло форварда за 55 миллионов

Олег Люлька
12 сентября, 00:24
Подтвердились подозрения на COVID у венесуэльского нападающего киевлян Эрика Рамиреса

Венесуэльский форвард Эрик Рамирес / Фото: Instagram

"Два дня назад, перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Парагваем 1:2, я сдал положительный тест на коронавирус. Я уже поправляюсь, мне лучше. Надеюсь, скоро получу отрицательный результат, вернусь в свою команду и продолжу работать", – заявил Рамирес.

Слова 22-летнего форварда сборной Венесуэлы и киевского Динамо приводит Tribuna.

Ранее мы писали, что Рамирес не вернулся в расположение киевского клуба из лагеря венесуэльской сборной – его изолировали после появления симптомов заболевания.

Эрик Рамирес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Теперь очевидно, что новичок Динамо, купленный летом у словацкого клуба ДАК за 1,75 млн евро (55 млн грн), не поможет команде Мирчи Луческу в стартовом матче Лиги чемпионов против Бенфики 14 сентября на НСК "Олимпийский".

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Новичок киевлян Эрик Рамирес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В субботу, 11 сентября, без Рамиреса Динамо в УПЛ обыграло Металлист 1925 со счетом 2:0.

Отметим, что в августе Рамирес забил дебютный гол за киевлян в матче с Минаем (2:0), также на его счету есть результативная передача.

При этом сообщалось, что Рамиреса принялся активно знакомить с прелестями ночной жизни в Киеве Жерсон Родригес, что стало одной из причин ссылки последнего в аренду во французский Труа.

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