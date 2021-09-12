Коронавирус против Луческу: Динамо потеряло форварда за 55 миллионов

Венесуэльский форвард Эрик Рамирес / Фото: Instagram

"Два дня назад, перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Парагваем 1:2, я сдал положительный тест на коронавирус. Я уже поправляюсь, мне лучше. Надеюсь, скоро получу отрицательный результат, вернусь в свою команду и продолжу работать", – заявил Рамирес.

Слова 22-летнего форварда сборной Венесуэлы и киевского Динамо приводит Tribuna.

Ранее мы писали, что Рамирес не вернулся в расположение киевского клуба из лагеря венесуэльской сборной – его изолировали после появления симптомов заболевания.

Эрик Рамирес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Теперь очевидно, что новичок Динамо, купленный летом у словацкого клуба ДАК за 1,75 млн евро (55 млн грн), не поможет команде Мирчи Луческу в стартовом матче Лиги чемпионов против Бенфики 14 сентября на НСК "Олимпийский".

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Новичок киевлян Эрик Рамирес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В субботу, 11 сентября, без Рамиреса Динамо в УПЛ обыграло Металлист 1925 со счетом 2:0.

Отметим, что в августе Рамирес забил дебютный гол за киевлян в матче с Минаем (2:0), также на его счету есть результативная передача.

При этом сообщалось, что Рамиреса принялся активно знакомить с прелестями ночной жизни в Киеве Жерсон Родригес, что стало одной из причин ссылки последнего в аренду во французский Труа.