Конкурента Зинченко за место в Манчестер Сити арестовали по обвинению в изнасиловании

Бенжамен Менди обвиняется в изнасиловании / Фото: REUTERS

27-летний защитник обвиняется по четырем пунктам обвинения в изнасиловании и по одному пункту обвинения в сексуальном насилии в своем доме.

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Они касаются предполагаемых нападений на трех женщин, в том числе на женщину младше 18 лет, в период с октября 2020 года по август 2021 года.

В заявлении в четверг Манчестер Сити сообщил, что временно отстранил игрока до завершения расследования. Отметим, что Менди является прямым конкурентом украинца Александра Зинченко на левом фланге обороны.

Немного ранее Менди попал в казус, когда забыл забрать свой спорткар за 475 тысяч со штрафплощадки. Согласно правилам, автомобиль должны были отправить под пресс.