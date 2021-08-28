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Ворскла --
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Рух --
Львов --
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
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Конкурента Зинченко за место в Манчестер Сити арестовали по обвинению в изнасиловании

Александр Трикиша
28 августа, 20:30
Футболист Манчестер Сити Бенджамин Менди был заключен под стражу до 10 сентября после того, как предстал перед судом по обвинению в изнасиловании

Бенжамен Менди обвиняется в изнасиловании / Фото: REUTERS

27-летний защитник обвиняется по четырем пунктам обвинения в изнасиловании и по одному пункту обвинения в сексуальном насилии в своем доме.

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  • Они касаются предполагаемых нападений на трех женщин, в том числе на женщину младше 18 лет, в период с октября 2020 года по август 2021 года.

В заявлении в четверг Манчестер Сити сообщил, что временно отстранил игрока до завершения расследования. Отметим, что Менди является прямым конкурентом украинца Александра Зинченко на левом фланге обороны.

Немного ранее Менди попал в казус, когда забыл забрать свой спорткар за 475 тысяч со штрафплощадки. Согласно правилам, автомобиль должны были отправить под пресс.

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