Конец света! Украинка, погоревшая на допинге, завершила карьеру

Каминская завершает карьеру в 34 года / Фото: Getty Images

34-летняя Валентина Каминская, погоревшая на допинге на Играх-2022, решила завершить карьеру. Хотя утверждает, что она это "преступление не совершала".

"Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это – все. и что таким образом. Просто не верю", – написала Каминская в Instagram.

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"Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх – настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли".

"Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена".

"К моему огромному сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остается только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут вышку за это преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял как".

"Всем, кто сейчас рядом со мной на этом тяжелейшем жизненном этапе, я очень благодарна. А у тех людей, которых коснется эта безумно неприятная история, искренне прошу прощения".

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"Берегите здоровье и будьте счастливы", – написала Каминская.

Валентина Каминская попалась на допинге в Пекине / Фото: Getty Images

Напомним, в пробе украинки было обнаружено сразу три запрещенных вещества: анаболический стероид и два стимулятора.

Каминская на Олимпиаде-2022 стала 79-й в классической гонке на 10 км, а также 70-й в спринте.

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Валентина родом из Беларуси и на Олимпиаде-2014 выступала за эту страну. С 2018 года представляла Украину.