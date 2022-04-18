Конец карьеры? Чемпион мира проломил череп кубинскому боксеру

Кубинский боксер Йорденис Угас рискует досрочно завершить карьеру / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

На минувших выходных американский боксер Эррос Спенс нанес сокрушительное поражение кубинцу Йорденису Угасу и завоевал три чемпионских титула в полусреднем весе.

Поединок был остановлен в 10-м раунде, после рекомендации доктора прекратить бой. Огромная гематома и заплывший глаз Угаса представляли собой жуткое зрелище.

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Сразу после чемпионской схватки кубинец был госпитализирован. Обследование врачей показало, что Угасу сломали глазницу и ребра.

В клинике Йордениса навестила красавица-жена и он написал о своем состоянии болельщикам бокса.

"Прежде всего хочу извиниться за то, что не смог лично поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня в этом поединке. У меня перелом глазницы. В ближайшие дни доктора определятся с лечением.

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Всю предыдущую ночь провел в госпитале. И даже сейчас пишу это сообщение одним глазом – второй закрыт. Но очень хочу ко всем вам обратиться, ведь это для меня очень важно. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Хочу поздравить Спенса. Ты – великий чемпион. Для меня было честью разделить с тобой ринг", – написал Угас в Instagram.

Стоит отметить гражданскую позицию Йордениса Угаса в отношении войны в Украине. Кубинский боксер публично выступил с осуждением агрессии России. А кровавого диктатора Путина Угас сравнил с Гитлером. Очень честная и смелая позиция экс-чемпиона, несмотря на то, что Куба считается союзником России.