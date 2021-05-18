Коктейль? Или надо будет подкурить – позовешь: Шевченко подшутил над игроком Динамо

Главный тренер сборной Украины по футболу на тренировке проявил заботу о полузащитнике киевлян Николае Шапаренко и заодно посмеялся с футболистом

Николай Шапаренко и Андрей Шевченко на тренировке / Фото: УАФ

15 мая в Харькове сборная Украины начала подготовительный сбор к Евро-2020, который стартует 11 июня. Полузащитник Динамо Николай Шапаренко не работал в общей группе из-за спазма мышцы на левой ноге. Главный тренер сборной Андрей Шевченко, который уже помогал сдавать тест новичку, а на тренировке подшутил над футболистом.

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Пока партнеры по сборной работали на поле, Шапаренко проходил восстановительную процедуру, лежа на спине за пределами площадки. Андрей Шевченко заметил эту картину и решил пошутить с полузащитником:

"Может есть какие-то пожелания у тебя? Коктейльчик тоже поставить? Если надо будет подкурить – позовешь", – смеясь, сказал Шевченко на видео канала Do Best!, и для удобства подложил под голову Николая мягкий валик.

Ранее мы также рассказывали, как сборная Украины живет в Харькове перед Евро-2020. Первый товарищеский матч перед Евро сборная Украины сыграет против Бахрейна 23 мая в Харькове. Далее команде Андрея Шевченко предстоят спарринги с Северной Ирландией и Кипром.