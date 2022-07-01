Когда вы все подохнете! Харлан прокляла рашистов за обстрел курортного города

Ольга Харлан в шоке от зверств российских захватчиков / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня российские нелюди атаковали Одесскую область. В результате ракетного удара по жилому дому и двум базам отдыха погибли 20 человек. Спасатели под завалами достают тела людей.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала варварский обстрел объектов гражданской инфраструктуры.

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"Сергеевка… Этой ночью жилой дом и база отдыха! 18 погибших. Твою же мать!!! Когда вы все подохнете!!!", – написала в Instagram прославленная спортсменка.

Отметим, что в отличии от Ольги Харлан, легендарный боксер Василий Ломаченко не отреагировал на ракетную атаку родного Белгород-Днестровского района. Имея аккаунт в Instagram на 2,1 миллиона подписчиков, спортсмен не удосужился ни обвинить Россию в терроризме, ни просто поддержать людей.