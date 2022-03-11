Когда Усик выйдет на ринг? В команде украинца озвучили сроки

Александр Усик / Фото: Instagram

Российская агрессия против Украины продолжается уже 16-ый день. Армия фашистов заставила украинцев серьезно поменять свою жизнь.

Многие отправились на войну или же в территориальную оборону, в том числе и известные личности. Так, Александр Усик вступил в ряды теробороны для противостояния войскам Путина.

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Таким образом, остается неизвестной судьба его боя-реванша против Энтони Джошуа. Напомним, что в сентябре прошлого года украинец добыл победу над британцем в Лондоне.

До сих пор так и не была назначена дата реванша. Впрочем, остается открытым вопрос самого возвращения Усика на ринг. К примеру, катмен украинца Расс Анбер заявил, что не верит в возвращение Александра на ринг.

"Я не вижу ситуации, при которой Усик вернулся бы в ринг во время войны. Этого не будет. Как вы себе представляете, что Усик или Ломаченко сейчас скажут, что едут из страны, так как скоро бой? Такого не будет".

Ранее промоутер Джошуа заявил, что его клиент дождется возвращения Усика с войны. Возможно, летом британец проведет промежуточный поединок. Среди кандидатов – Деонтей Уайлдер, Джозеф Джойс и Отто Валлин.