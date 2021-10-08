Когда и где смотреть бой Фьюри – Уайлдер

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся 9 октября / Фото: Twitter
Один из самых ожидаемых боев супертяжелого веса состоится субботней ночью в американском Лас-Вегасе. Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри будет защищать свой пояс в поединке против Деонтея Уайлдера.
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Когда бой
Поединок Фьюри и Уайлдера состоится 9 октября в Лас-Вегасе. Боксеры встретятся на арене T-Mobile в Лас–Вегасе (штат Невада).
Во сколько начало
Всего запланировано десять боев. В частности, в ринг выйдет украинец Виктор Выхрист (7–0, 5 KO), его соперником в 8 раундовом поединке будет американец Майк Маршалл (6–1–1, 4 KO).
Ожидается, что бой Фьюри – Уайлдер состоится не раньше 6:00 10 октября по киевскому времени.
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Где смотреть бой
В Украине прямая трансляция поединка будет на платформе MEGOGO. Также бой можно посмотреть на сервисах и телеканалах DAZN, ESPN, Fox Sports, BT Sport, REN TV.
История противостояния
Это будет третья встреча Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Первая завершилась вничью, а вторую досрочно выиграл Фьюри.
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