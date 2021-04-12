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Клубный ЧМ 2025 года могут провести в Северной Америке по новому формату

12 апреля, 10:49

Александр Трикиша

Это будет репетиция ЧМ-2026

ФИФА планирует провести клубный чемпионат мира 2025 года в Северной Америке. Ожидается, что в турнире примут участие 24 клуба. Они будут разделены на восемь групп по три. Победители каждого пула выходят в четвертьфинал.

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Квоты для участников планируется выделить следующим образом:

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Турнир будет рассматриваться как тестовое мероприятие перед ЧМ-2026, который пройдет в Канаде, США и Мексике, сообщает Daily Mail, ссылаясь на Sports Agenda.

Новый формат клубного ЧМ должен был стартовать этим летом в Китае, но в связи с пандемией было решено оставить прежний формат. Следующий турнир пройдет в Японии в конце 2021 года.

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футбол ФИФА клубный чемпионат мира

Источник: Сегодня|Спорт

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